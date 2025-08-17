Potsdam (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat souverän die Hürde in der ersten Runde im DFB-Pokal gemeistert. Beim Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf kamen die drei Klassen höher positionierten Pfälzer zu einem ungefährdeten 7:0 (4:0)-Erfolg. Vor 7.479 Zuschauern im ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion ebneten zwei frühe Tore von Fabian Kunze in der elften Minute und Mahir Emreli (15.) dem Favoriten den Weg zum Einzug in die zweite Runde.

Neun Minuten später war die Vorentscheidung zu Gunsten der drückend überlegenen Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gefallen. Nach einer Ecke von Kapitän Marlon Ritter köpfte Jisoo Kim zum 3:0 ein. Daniel Hanslick (34.) nach einem Konter sorgte für die frühe Vorentscheidung. Die Hausherren dagegen tauchten nicht ein einziges Mal gefährlich vor Lauterns Schlussmann Julian Krahl auf.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff schien Ritter das Torfestival der zweiten Halbzeit mit dem fünften Treffer einzuleiten. Doch Lautern schaltete einen Gang zurück und kam erst in der 71. Minute nach einem Torwartfehler durch den eingewechselten Tobias Raschl zum halben Dutzend. Richmond Tachie setzte in der Schlussminute noch einen drauf.