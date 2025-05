Kaiserslautern (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Defensivspieler Simon Asta vom Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit für den 24-Jährigen, der ablösefrei an den Betzenberg wechselt, machten die Pfälzer keine Angaben.

«Simon ist für sein junges Alter ein extrem erfahrener Spieler. Er ist im Defensivverbund variabel einsetzbar, was der Flexibilität in unserem Spiel hilft», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos über den ersten Neuzugang. Asta, dessen Vertrag in Fürth am Saisonende ausgelaufen ist, wurde im Nachwuchs des Bundesligisten FC Augsburg ausgebildet. 2020 wechselte er zu den Franken, für die der Außenverteidiger 113 Pflichtspiele absolvierte.

«Der FCK ist ein wahnsinniger Verein mit einem tollen Stadion, in dem immer eine sehr gute Stimmung herrscht. Es fühlt sich für mich richtig an, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen», begründete Asta seinen Wechsel zum viermaligen deutschen Meister.