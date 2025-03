Jugendlicher beim "Bahn-Surfen"

Am Samstagabend gegen 18:10 Uhr sprang ein 14-jähriger Jugendlicher im Bahnhof Wittlich auf einen langsam durch den Bahnhof Wittlich fahrenden Güterzugs auf und nach kurzer Mitfahrt wieder ab. Anlass der kurzzeitigen Mitfahrt war laut Aussage eine Wette zwischen dem 14-Jährigen und seinem ebenfalls vor Ort anwesenden 13-jährigen Freund. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen. Nach eindringlicher Belehrung und Gefährderansprache wurden die beiden Jugendlichen an den Vater des 13-Jährigen übergeben.



Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizei Trier und die Polizei Wittlich.



Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren, die bei der unberechtigten Mitfahrt auf oder an Zügen, dem sogenannten "Bahn-Surfen", drohen. Diese leichtsinnigen Aktionen (Mutproben, Wetten) sind lebensgefährlich!



Neben der Gefahr für Leib und Leben müssen alle Einsatzkosten von Polizei und Rettungskräften sowie Schadensersatzansprüche seitens der Verkehrsunternehmen von den Eltern oder den volljährigen Verursachern selbst getragen werden. Zudem kann die Krankenkasse die Übernahme von Behandlungs- und Arztkosten verweigern. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter www.bundespolizei.de.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell