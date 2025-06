Aue (dpa) - Das Meisterschaftsspiel der B-Junioren zwischen Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau ist nach Ausschreitungen von Zuschauern abgebrochen worden. Mindestens 30 größtenteils mit schwarzen und lilafarbenen Sturmhauben Maskierte seien in den Bereich der Zwickauer Fans eingedrungen, informierte die Polizei. Laut Mitteilung wurden drei 15-Jährige und ein 19-Jähriger verletzt sowie Fan-Utensilien geraubt. Ein Verletzter habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Angreifer seien in einen Wald geflüchtet.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 27-Jährigen fest. Er stehe unter Verdacht, an dem gewaltsamen Übergriffen beteiligt gewesen zu sein, hieß es. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs. 40 Polizisten und Polizistinnen waren laut Mitteilung im Einsatz.

Fußballverein entschuldigt sich

Der gastgebende FC Erzgebirge hat sich für die Vorkommnisse entschuldigt und verurteilt die Übergriffe «ungeachtet der vorausgegangenen Provokationen» aufs Schärfste. Der Club wünsche den Betroffenen schnelle Genesung.

Die Übergriffe erfolgten, obwohl der Verein nach vorheriger Absprache mehr Sicherheitspersonal als üblich bei Nachwuchsspielen eingesetzt hatte. Da die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte, brach der Schiedsrichter das Spiel umgehend ab, wie Aue mitteilte.