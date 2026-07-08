Zwei Siege fehlen Kevin Krawietz und Tim Pütz noch zum Wimbledon-Titel. Im Viertelfinale entscheiden die beiden deutschen Tennisprofis ein enges Match für sich.

London (dpa) – Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht in Wimbledon zum zweiten Mal nach 2023 im Halbfinale. Das Duo gewann das Viertelfinale gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul mit 7:5, 7:6 (8:6) und kann damit zum ersten Mal ins Endspiel des Rasenklassikers in London einziehen. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs wehrte das deutsche Duo zwei Satzbälle der Franzosen ab und nutzte dann seinen ersten Matchball.

In der Vorschlussrunde treffen Krawietz (Coburg) und Pütz (Frankfurt am Main) auf Marcelo Arévalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien). Zwei Siege fehlen der deutschen Davis-Cup-Paarung noch zum ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Krawietz und Pütz sind in Wimbledon an Position sieben gesetzt, ihre kommenden Gegner an Position sechs.