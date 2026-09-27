Nach sieben Jahren in der NFL ist Jakob Johnson in dieser Saison ohne Vertrag bei einem Team. Der Stuttgarter wird jetzt TV-Experte - das Karriereende ist das aber noch nicht.

Las Vegas (dpa) – Football-Profi Jakob Johnson arbeitet zukünftig auch als TV-Experte für RTL, will seine Karriere in der NFL damit aber noch nicht offiziell beenden. «Ich halte mich weiter fit. Aber ich kann nicht zu Hause rumsitzen und nichts tun. Bis das offizielle Retirement verkündet wird, ist noch ein kleiner Spalt offen. Wenn auch nur in meinem Kopf», sagte der 31 Jahre alte Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte RTL Johnson als neuen Experten bekanntgegeben und seinen ersten Einsatz für das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs am kommenden Wochenende angekündigt.

Johnson ist der erste deutsche Football-Profi, der über das International Player Pathway Programm der NFL den Weg in die National Football League gefunden hat. Das Förderprogramm für internationale Spieler bereitete ihm den Weg zu einem Kader-Platz bei den New England Patriots, für die er auch einen Touchdown erzielte. Er war damit der erste deutsche Offensiv-Spieler mit einem Touchdown in der NFL. In seinen insgesamt sieben Spielzeiten in der Liga stand Johnson auch bei den Raiders, den New York Giants und in der vergangenen Saison bei den Houston Texans unter Vertrag. Seither ist der Fullback ohne Team, lebt mit seiner Familie in Tennessee und hält sich eigenständig fit.