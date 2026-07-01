Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Gabel-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Sie schmecken pur, im Kuchen, im Joghurt oder als Marmelade: Johannisbeeren sind im Sommer besonders beliebt. Bevor man sie verarbeiten kann, müssen die kleinen Beeren allerdings von ihren Rispen gelöst werden – und das kann ganz schön mühsam sein. Geht das auch einfacher?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll man Johannisbeeren mit einer ganz normalen Gabel im Handumdrehen von ihren Stielen befreien können.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gabel-Tipp zum Entstielen von Johannisbeeren in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Rispe der Johannisbeeren oben festhalten und sie zwischen den Zinken einer normalen Essgabel einfädeln. Dann vorsichtig hindurchziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend. Mit einem Zug lösen sich alle Johannisbeeren auf einmal von der Rispe.

Tipp: Den Trick am besten direkt über einer Schüssel oder einem anderen Gefäß anwenden – sonst fliegen die Beeren schnell in alle Richtungen davon.