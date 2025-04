Hamburg/Boston (dpa/tmn) – Wer ein Job-Angebot erhält, sollte die Gelegenheit nutzen, um noch einmal intensiv über diese Option nachzudenken. Für eine fundierte Entscheidung bieten sich verschiedene Fragestellungen an, heißt es in einem Online-Beitrag des Magazins «Harvard Business Manager».

Zum Beispiel: «Was übersehe ich?» Man neige dazu, sich auf bestimmte Aspekte des Jobs zu konzentrieren und ignoriere dabei Warnsignale, so die Karriere-Expertin und Buch-Autorin Dawn Graham in dem Beitrag. Ein angesehener Name oder die Aussicht auf ein höheres Gehalt sollten Bewerberinnen und Bewerber zum Beispiel nicht von der unkonzentrierten Persönlichkeit des Personalchefs oder den strengen Anwesenheitspflichten ablenken.

Mit Verhandlungen Unternehmensklima testen

Eine weitere hilfreiche Frage: «Wie ist die Unternehmenskultur wirklich?» Graham rät dafür, über die Erfahrungen im Vorstellungsgespräch nachzudenken. Fallen negative Zeichen auf, etwa dass Mails auch am Wochenende verschickt wurden? Aufschlussreich kann es auch sein, potenzielle neue Kolleginnen zu kontaktieren und ihnen offene Fragen zu stellen.

Wer noch mehr über einen potenziellen neuen Arbeitgeber erfahren will, sollte sich nicht zuletzt fragen: «Was kann ich neben dem Gehalt noch aushandeln?» Graham rät, die Reaktion der potenziellen Führungskraft genau zu beobachten, wenn man nach Extras wie Diensthandy oder Zuschüssen für Weiterbildungen fragt. Zeigt sich das Unternehmen direkt abweisend und unflexibel, kann das mitunter schon ein Zeichen dafür sein, wie solche Situationen auch in Zukunft ablaufen werden.

Beitrag beim Harvard Business Manager