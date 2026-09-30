Ein Range Rover kommt selten allein - auch nicht mit E-Antrieb. Nach ihrem Flaggschiff setzen die Briten nun auch den Range Rover Sport unter Strom - und machen den leisen Luxus etwas erschwinglicher.

Kronberg (dpa/tmn) – Der elektrische Range Rover bekommt einen dynamischen Ableger: Wenige Wochen nach der Premiere seines sauberen Topmodells zeigt der britische Hersteller deshalb jetzt auch den Range Rover Sport mit Akku-Antrieb. Er soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen und startet bei 120. 400 Euro. Damit wird der leise Luxus bei den Briten um rund ein Viertel billiger.

Zwar hat der Range Rover Sport etwas weniger Prestige und Präsenz als das Flaggschiff, nutzt aber laut Hersteller Land Rover die identische Technik. Auch hier gibt es deshalb einen doppelt gelegten Akku von 118,5 kWh, der mit 800-Volt-Technik arbeitet und eine maximale Ladeleistung von 350 kW ermöglicht. Die Normreichweite ist aufgrund der aerodynamischeren Form etwas besser als beim Range Rover und wird mit bis zu 609 Kilometern beziffert.

Etwas sportlicherer Antrieb mit identischer Technik

Auch der Antrieb ist identisch, wenngleich die Briten ihn hier passend zum Namen etwas sportlicher aufgelegt haben. Auch der Range Rover Sport fährt deshalb mit zwei E-Maschinen. Diese bieten in der Basisversion eine Systemleistung von 330 kW/450 PS und erreichen im Topmodell bis zu 404 kW/550 PS.

Mit zusammen bestenfalls 850 Nm beschleunigen sie den knapp drei Tonnen schweren Koloss in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und stehlen damit manch einem Sportwagen die Schau. Nur auf der linken Spur ist die Show schnell vorbei: Mehr als 200 km/h sind nicht drin.