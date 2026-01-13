Beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open gelingt Tatjana Maria ein glatter Sieg - aber nicht gegen irgendwen. Sie schlägt eine mehrfache Grand-Slam-Turniergewinnerin.

Hobart (dpa) – Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat wenige Tage vor dem Start der Australian Open einen Prestigesieg gefeiert. Die 38-Jährige gewann beim WTA-250-Turnier im australischen Hobart ihr Erstrundenmatch gegen die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams (45) aus den USA mit 6:4, 6:3.

«Jeder liebt Venus, ich liebe sie auch», sagte Maria hinterher halb entschuldigend: «Es war ein sehr hartes Match für mich. Ich bin damit aufgewachsen, mit ihr zu spielen. Wir leben um die Ecke, wir sind Nachbarn. Ich kenne sie sehr gut. Auch meine Tochter ist ein Fan von Venus.»

Williams mit Altersrekord bei Australian Open

Im Achtelfinale trifft die an Nummer Sechs gesetzte Maria auf die Ungarin Anna Bondar, die sich in der ersten Runde gegen die Hamburgerin Ella Seidel klar mit 6:0, 6:1 durchsetzte. Maria und Seidel sind bei den Australian Open ab dem kommenden Sonntag im Hauptfeld gesetzt.

Für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres erhielt Venus Williams eine Wildcard. Sie feiert nach fünf Jahren ihr Comeback in Melbourne. Veranstalterangaben zufolge wird die 45-Jährige die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden war. Gewonnen hat Williams die Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Finale gegen ihre Schwester Serena.