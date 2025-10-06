Kreisliga A4: Jannik Schmidt glänzt mit Fünfer-Pack Thorsten Stötzer 06.10.2025, 10:01 Uhr

i Mann des Spiels: Jannik Schmidt (rechts, hier im Zweikampf mit Dennis Weimann) schoss am Sonntagnachmittag gleich fünf Tore. Thorsten Stötzer

Für einen Paukenschlag sorgte die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in der Fußball-Kreisliga A4: Die Kombinierten von den Loreleyhöhen fertigten den Titelkandidaten SV Reinhardt‘s Elf mit 8:1 (6:1) und verbesserten sich im Klassement auf Position fünf.

Wer sich in der Halbzeit umhörte, stieß immer wieder auf großes Erstaunen bei den Zuschauern: „Das war so ja nun wirklich nicht zu erwarten.“ Die Einheimischen durften den Zwischenstand dabei sehr erfreut zur Kenntnis nehmen. Am Ende hatte ihre SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in der Kreisliga A4 den als Tabellenzweiter auf die Loreleyhöhen gekommenen SV Reinhardt‘s Elf sogar mit 8:1 (6:1) besiegt.







