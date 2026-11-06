Trainerwechsel bei Jannik Sinner: Der Italiener und Erfolgscoach Daren Cahill beenden ihre Zusammenarbeit. Ein Schwede soll Sinner zurück auf den Tennisthron führen.

Berlin (dpa) – Jannik Sinner stellt sich für die Jagd auf die Spitze der Tennis-Weltrangliste neu auf. Der Italiener trennt sich nach fünf Jahren von Erfolgscoach Darren Cahill und holt den früheren Weltranglisten-Zweiten Magnus Norman in sein Team. Der 50 Jahre alte Schwede soll ab Dezember an der Seite von Simone Vagnozzi arbeiten und den 25-jährigen Sinner wieder an Alexander Zverev vorbei auf Platz eins führen.

Norman gewann als Profi zwölf ATP-Titel und stand im Finale der French Open. Später führte er den Schweizer Stan Wawrinka zu drei Grand-Slam-Triumphen.

Sinner dankt Cahill: «Ein Freund»

Auch Cahill prägte eine erfolgreiche Ära. Unter dem Australier stürmte Sinner an die Spitze der Weltrangliste und gewann fünf Grand-Slam-Titel. «Du bist als einer meiner Trainer zu mir gekommen. Schon ziemlich schnell wurdest du viel mehr als das. Jemand, dem ich vertrauen konnte. Jemand, auf den ich mich verlassen konnte. Ein Freund», sagte Sinner in einem Abschiedsvideo auf Instagram.

Seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli hat Sinner kein Turnier mehr bestritten. Wegen einer Knieverletzung beendete er die ATP-Saison vorzeitig. Beim hochdotierten Showturnier Six Kings Slam im Dezember will der Italiener sein Comeback feiern.