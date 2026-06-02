Alexander Zverev dürfte sich mit seinen 29 Jahren im Kreis der Viertelfinalisten wie ein Altstar fühlen. Vor allem drei Spieler sorgen mit ihrer jugendlichen Energie für Furore.

Paris (dpa) – Seit ein paar Tagen laufen die Junioren-Wettbewerbe bei den French Open, doch in der heißen Turnierphase der Männer ist auch noch reichlich Jugend am Start. Gleich drei männliche Tennisprofis unter 21 Jahren haben es ins Viertelfinale von Paris geschafft – das hat es bei einem Grand-Slam-Turnier in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben. Das sind die Youngster:

Rafael Jódar (19): Der nervenstarke Anti-Nadal

Die spanischen Tennisfans hoffen auf einen zweiten «Rafa», doch der Vergleich mit Sandplatz-König Rafael Nadal hinkt ein wenig. Und das hat nicht nur mit der Titelsammlung zu tun. Anders als Nadal ist Jódar kein Defensivspezialist, lange Rallys will er eher vermeiden. Der Viertelfinalgegner von Alexander Zverev kommt über das Tempo und Risiko in seinen Schlägen ohne viel Topspin. Er kann mit der Vor- und Rückhandseite fast gleich viel Druck erzeugen – eine Seltenheit im Tennis. Sein Power-Spiel ist amerikanisch geprägt, gereift ist Jódar im College-Tennis an der University of Virginia.

Schwächen hat der 1,91 Meter große Athlet noch im Aufschlag. Mental wirkt er für sein Alter erstaunlich gefestigt, was die zwei Fünfsatzsiege in Serie beweisen. Auch die Internet-Diskussion um ein angebliches Schubsen eines Ballmädchens, was die Bilder nicht beweisen konnten, machte ihm offenbar nicht zu schaffen. Eine stoische Ruhe strahlt sein Vater und Trainer aus: Rafael Jódar senior verzieht auch in brenzligen Momenten keine Miene.

João Fonseca (19): Das gehypte Ausnahmetalent

Als der Brasilianer bei den Australian Open 2025 erstmals auf sich aufmerksam machte, sagte Boris Becker: «In England würde man sagen: A star is born.» Doch der große Durchbruch ließ etwas auf sich warten. Dem schlagstarken Fonseca mangelte es etwas an Konstanz, zudem plagte er sich immer wieder mit Rückenproblemen. Manche Fans und auch Experten urteilten: Der junge Mann aus Rio wird überschätzt, der Hype um ihn ist nicht gerechtfertigt.

In Paris beweist Fonseca das Gegenteil. «Die Begeisterung um ihn ist riesig – und das völlig zu Recht», sagte Novak Djokovic über seinen Drittrunden-Bezwinger: «Er hat Talent und Schlagkraft. Ganz Brasilien feuert ihn an.» Dazu gehört auch Brasiliens Tennis-Idol Gustavo Kuerten, der Fonsecas Auftritte in Paris vor Ort bejubelt. Der heute 49-Jährige konnte in seiner Karriere dreimal die French Open gewinnen – tritt Fonseca jetzt schon in die großen Fußstapfen?

Jakub Mensik (20): Der unscheinbare Marathonmann

Der Tscheche steht ein wenig im Schatten der beiden Teenager Fonseca und Jódar, dabei ist er nur ein Jahr älter als die beiden und schon deutlich länger in der Weltrangliste vorne dabei. Der 20-Jährige ist das aber gewohnt: Auch bei seinem bislang größten Erfolg, dem Triumph beim Masters in Miami, sprachen alle eigentlich nur über Verlierer Novak Djokovic, der damals seinen 100. Turniersieg verpasst hatte.

In Paris stand Mensik einmal groß im Rampenlicht, als er von Krämpfen geplagt unmittelbar nach dem gewonnenen Matchball gegen Mariano Navone zusammensackte. Zwei Tage später kassierte er ein 0:6 im ersten Satz gegen Top-Ten-Spieler Alex de Minaur, fand dann aber doch noch ein paar Kraftreserven und gewann. Genau wie den Fünfsatzkrimi zwei weitere Tage später gegen Andrej Rubljow. Wie er all das meistert? «Nun ja, es ist ein Grand Slam», sagte Mensik lapidar, «so funktioniert das eben».