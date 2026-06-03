Ein Italiener wird in jedem Fall im Finale des Sandplatz-Spektakels von Paris stehen. Flavio Cobolli setzt sich im Viertelfinale durch, im folgenden Duell muss ein Routinier aufgeben.

Paris (dpa) - Tennis-Routinier Matteo Berrettini hat im Viertelfinale der French Open entkräftet aufgegeben und muss verletzungsbedingt die Chance auf ein zweites Grand-Slam-Endspiel abhaken.

Der 30 Jahre alte Italiener entschied sich beim Stand von 5:7, 2:5 gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi gegen eine Fortsetzung der Partie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht umarmte Berrettini seinen ebenfalls ungesetzten Rivalen und gratulierte. Berrettini hatte 2021 in Wimbledon sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht.

Zuvor hatte der Italiener Flavio Cobolli erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige setzte sich bei den French Open im Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. «Das ist die Chance meines Lebens, ich muss alles in meinen Matches geben - und heute habe ich es getan. Ich bin sehr glücklich», sagte Cobolli.

Zverev klarer Favorit

Drei Italiener im Viertelfinale bei derselben Ausgabe eines Grand-Slam-Turniers hatte es zuvor nie gegeben. Dabei war der beste Tennisspieler des Landes, der Weltranglistenerste Jannik Sinner, nach einem dramatischen körperlichen Einbruch in der zweiten Runde von Paris ausgeschieden.

Die Halbfinals finden am Freitag statt. Neben dem italienischen Duell zwischen Cobolli und Arnaldi kommt es zum Duell des Deutschen Alexander Zverev mit dem Tschechen Jakub Mensik. Nach dem Ausscheiden von Sinner und von Routinier Novak Djokovic (Serbien) ist Zverev eindeutiger Favorit auf den Titel in der französischen Hauptstadt. Es wäre Zverevs erster Grand-Slam-Titel in seiner Karriere.