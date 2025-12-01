Italienische Tennis-Legende Pietrangeli gestorben

Zweimal gewann er in Roland Garros, als Kapitän führte er Italien zum Davis-Cup-Triumph. Jetzt ist Nicola Pietrangeli gestorben. Zuletzt sorgte er mit Kritik an einem aktuellen Superstar für Aufsehen.

Rom (dpa) – Der frühere italienische Weltklasse-Tennisspieler Nicola Pietrangeli ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte der nationale Tennisverband FITP mit und würdigte ihn als «größte Symbolfigur des italienischen Tennis».

Pietrangeli war der erste Grand-Slam-Turniersieger seines Landes. Vor der Ära des Profitennis gewann er 1959 und 1960 die internationalen französischen Meisterschaften, den Vorgänger der French Open im Stade Roland Garros. Zudem führte er die italienische Mannschaft 1976 als Kapitän zum Gewinn des Davis Cups.

«Ich habe gerade die traurige Nachricht erhalten vom Tod eines Großen des italienischen und globalen Tennis», würdigte der Spanier Rafael Nadal den Verstorbenen bei X.

In den vergangenen Wochen hatte Pietrangeli mit Kritik an Italiens Tennis-Star Jannik Sinner auf sich aufmerksam gemacht. Die Entscheidung des Weltranglistenzweiten aus Südtirol, auf die Teilnahme am Davis Cup für sein Land zu verzichten, bezeichnete er als «Schlag ins Gesicht der Sportwelt». Italien gewann das Finale gegen Spanien im vergangenen Monat auch ohne Sinner mit 2:0.