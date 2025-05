Trauer im israelischen Fußball: Der Nationalspieler Gadi Kinda ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Er soll an einer schweren Krankheit gelitten haben.

Tel Aviv (dpa) – Der israelische Fußball-Nationalspieler Gadi Kinda ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Der Fußballverband Israels teilte den Tod des Mittelfeldspielers mit. «Der israelische Fußball hat heute nicht nur einen talentierten Spieler, sondern auch einen geliebten und geschätzten Menschen verloren», hieß es in einem Post des Verbands bei X.

Israelische Medien berichteten, Kinda habe an einer schweren Krankheit gelitten. Er sei zuletzt in einem Krankenhaus behandelt worden, meldete die Nachrichtenseite «Ynet». An welcher Krankheit er litt, war nicht bekannt. Kinda war verheiratet und hatte zwei Töchter, hieß es im «Ynet»-Bericht weiter.

Geboren in Äthiopien

Kinda wurde in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba als Sohn von jüdischen Eltern geboren. Als Kind wanderte er mit seiner Familie nach Israel ein. Er spielte beim FC Aschdod und bei Beitar Jerusalem, wechselte zu Sporting Kansas City in den USA und stand zuletzt bei Maccabi Haifa unter Vertrag. Für Israels Nationalmannschaft absolvierte er zehn Einsätze.

Der Vorsitzende des israelischen Fußballverbands, Mosche Zuaretz, zeigte sich bestürzt: «Der Verstand weigert sich zu verstehen, das Herz schmerzt und die Augen tränen angesichts der Nachricht vom Ableben unseres lieben Gadi Kinda», hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Der Verein Maccabi Haifa aus der nordisraelischen Hafenstadt sprach Kindas Familie sein Beileid aus.