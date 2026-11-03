Trier
Interpol-Ersuchen zum Zwecke der Auslieferung
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Die Bundespolizei Trier hat am Montagmittag einen mit Haftbefehl gesuchten 38-jährigen Ukrainer im Stadtgebiet festgenommen.



Gegen den 38-Jährigen, er versuchte zuvor mit einem Reisebus aus Luxemburg unerlaubt ins Bundesgebiet einzureisen, lag ein über Interpol gesteuertes Ersuchen um vorläufige Festnahme zum Zwecke der Auslieferung, wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung unter Verwendung einer Schusswaffe, vor.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren