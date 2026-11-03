Interpol-Ersuchen zum Zwecke der Auslieferung





Gegen den 38-Jährigen, er versuchte zuvor mit einem Reisebus aus Luxemburg unerlaubt ins Bundesgebiet einzureisen, lag ein über Interpol gesteuertes Ersuchen um vorläufige Festnahme zum Zwecke der Auslieferung, wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung unter Verwendung einer Schusswaffe, vor.



Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



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