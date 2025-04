Bonn/Essen (dpa/tmn) – Sie möchten sich passend zu Ostern den Frühling ins Haus holen? Dann können Sie mit einzelnen Blüten und zarten Blumenarrangements die Festtafel schmücken.

Narzissen, Tulpen, Rittersporn, Veilchen, Iris oder Anthurien in pastelligem Flieder, Gelb und Apricot bringen klassischerweise Frühlingsstimmung auf den Tisch, schreibt das Blumenbüro Holland. Schließlich läuten die ersten Frühlingsblüher für viele Menschen die wärmere Jahreszeit ein.

Doch es müssen nicht immer Frühlingsblüher oder das groß gebundene Bouquet sein. Hier ein paar Anregungen, die im Bereich Floristik derzeit angesagt sind, um die Festtafel an Ostern zu dekorieren.

Ikebana: Einzelne Blüten stehen im Fokus

Einzelne Blüten wirken filigran und zart. Besonders gut kommen sie im Ikebana-Stil zur Geltung. Die Idee ist schon länger angesagt: Bei der jahrhundertealten Floristik-Kunst aus Japan liegt der Fokus auf wenigen einzelnen Blüten und Zweigen, die geschickt arrangiert werden. In Japan haben die Blumengestecke eine spirituelle Bedeutung – sie spiegeln die kosmische Ordnung wider.

Wer Blumen in Anlehnung an die Ikebana-Kunst zu Hause geschickt in Szene setzen will, braucht eine einfache, transparente Glasschale sowie einen Steckigel und etwas Knetmasse, so das Blumenbüro Holland.

Die Blumenstiele mit einem scharfen Messer diagonal anschneiden und in verschiedene Längen bringen – die Höhenunterschiede kreieren einen dynamischen Look, so die Experten. Anschließend die einzelnen Blumen auf dem Steckigel platzieren, diesen mit Knete an Boden der Glasschale befestigen. Dann die Schale mit Wasser und etwas Schnittblumennahrung auffüllen.

Solche Arrangements im Ikebana-Stil waren kürzlich auch auf der Internationalen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt zu sehen, etwa bei der Trendschau, die das Designbüro bora.herke.palmisano kuratiert hat. Neben Vasen und Gestecken mit einzelnen Blüten waren an vielen Messeständen auch Ansammlungen kleiner, bunter Vasen ein Blickfang.

Flache Schalen mit Topfpflanzen statt hohe Vase

Flache Schalen, bepflanzt mit Frühlingsblühern – auch sie waren auf der Messe Ambiente an vielen Ecken zu sehen.

Neben Frühlingsblühern wie Traubenhyazinthen oder Narzissen eignen sich für so einen Tischschmuck etwa auch kleine Orchideen – einfach mehrere davon zusammen in ein schönes Gefäß setzen.

Besonders gut zu Ostern passen gelbe Blüten. Schließlich steht die Farbe für Frühling, Sonne und Zuversicht, schreibt das Portal orchidsinfo.eu. Die Palette der österlichen Farbtöne reicht bei Orchideen von Pastellgelb bis zu kräftigem Sonnengelb. Zudem gibt es mehrfarbige Orchideen-Sorten, etwa gelbe Blüten durchzogen mit zarten pinkfarbenen Adern oder mit knallig roter Lippe.

Solche Arrangements haben gegenüber hohen Vasen mit Schnittblumen mehrere Vorteile: Die niedrigen Schalen schmücken den Tisch, versperren den Gästen aber nicht die Sicht, so die Orchideen-Experten. Und sie sind ideal für alle Minimalisten, die wenig saisonale Deko bevorzugen. Noch ein Pluspunkt: Topfpflanzen halten in der Regel länger als Schnittblumen.

Tipp: So bepflanzte Schalen sind auch ein schönes Mitbringsel an Ostern.

Nach den Osterfeiertagen kann man die Deko übrigens unkompliziert auflösen – einfach die Orchideen wieder trennen, in einzelne Töpfe pflanzen und an einen halbschattigen Standort stellen. Damit man lange Freude an den Pflanzen hat, empfiehlt orchidsinfo.eu: Einmal pro Woche die Töpfe in lauwarmes Wasser tauchen oder mehrmals pro Woche die Luftwurzeln und Blätter besprühen.

Blühende Eier als Tischdekoration oder Osterkranz

Eier dürfen für viele an Ostern als Dekoration nicht fehlen. Wer sie einmal anders einsetzen will, kann die Eier mit duftenden Frühlingsblumen als Tischdekoration füllen. Mit etwas Fingerspitzengefühl kann daraus sogar ein blühender Osterkranz für die Festtafel entstehen, so das Blumenbüro Holland.

Wichtig: Die Schale der Hühnereier dafür nur oben öffnen, rät die Geranien-Züchter-Initiative Pelargonium for Europe. Eiweiß und Dotter entfernen, gut ausspülen. Dann die Eier mit Wasser und Blüten befüllen.

Statt klassischer Frühlingsblüher kann man dafür etwa Geranien verwenden. Da Outdoor-Geranien hierzulande an Ostern meist nicht blühen, am besten Edelgeranien verwenden, raten die Experten. Die prachtvollen Blüten zeigen sich in der Regel deutlich vor Beginn der Beet- und Balkonpflanzensaison.

Noch ein Tipp: Alternativ zu rohen Eiern kann man für den blühenden Osterschmuck auch gekochte Eier verwenden. Ebenfalls die Schale nur oben öffnen, vorsichtig aushöhlen, gut ausspülen und mit Schnittblumen befüllen.

DIY-Idee: Kronleuchter wird ein hängender Osterkranz

Wer Lust hat, mit den blühenden Eiern noch weiter zu basteln, bekommt hier noch eine weitere DIY-Anregung. Pelargonium for Europe erklärt, wie sich ein Kronleuchter aus Metall mit wenig Aufwand in einen hängenden Osterkranz verwandelt. Und so geht es:

Weidenzweige mit Weidenkätzchen um den Kronleuchter wickeln. Dann zwischen den Zweigen Orchideenröhrchen fixieren. Dort kommen später Blüten, etwa geschnittene Geranien, mit etwas Wasser hinein.

Als Nächstes ausgeblasene Wachteleier sowie mit Blumen gefüllte Eier mit einem farbigen Band am Kranz festigen. Dann in die vorgesehenen Halterungen des Kronleuchters farblich passende Stab-Kerzen stecken. Fertig! Den so dekorierten Kronleuchter kann man als Osterschmuck über die Festtafel hängen.