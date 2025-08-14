Ella Seidels sensationeller Lauf beim Masters-Turnier in Cincinnati ist gestoppt. Eine Französin und die Hitze machen der jungen Hamburger Tennisspielerin mächtig zu schaffen.

Cincinnati (dpa) – Tennisspielerin Ella Seidel hat in der Hitze von Cincinnati die nächste Überraschung verpasst. Die 20 Jahre alte Hamburgerin unterlag im Achtelfinale der Französin Varvara Gracheva (25) mit 6:2, 1:6, 1:6. Trotzdem ist das Erreichen des Achtelfinales beim Masters-Turnier der bislang größte Erfolg ihrer Karriere.

Hitze fordert ihren Tribut

Nach klar gewonnenem ersten Satz musste Seidel bei hohen Temperaturen von über 30 Grad im zweiten Durchgang beim Stand von 1:4 eine medizinische Behandlungspause einlegen. Bei der 20-Jährigen wurden auf dem Platz der Blutdruck und der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. Ihre Beine wurden mit Eisbeuteln gekühlt. Am Ende verlor sie den Satz klar mit 1:6. Auch im dritten Durchgang fand die Weltranglisten-124. nicht mehr zu ihrem Spiel und musste sich nach knapp zwei Stunden Spielzeit geschlagen geben.

Das mit rund 5,2 Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) dotierte WTA-Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist für viele Profis die Generalprobe vor dem letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York. Zuvor waren auch die deutschen Starterinnen Laura Siegemund, Eva Lys und Tatjana Maria ausgeschieden.

Zverev scheidet im Doppel aus

Auch Alexander Zverev musste eine Niederlage im Doppel hinnehmen. Der Olympiasieger von Tokio unterlag mit seinem brasilianischen Partner Marcelo Melo dem topgesetzten Duo Marcelo Arevalo (El Salvador)/Mate Pavic (Kroatien) mit 2:6, 6:7 (3:7). In der Einzel-Konkurrenz ist der 28 Jahre alte Hamburger aber noch im Turnier. Im Viertelfinale des mit insgesamt 9,2 Millionen US-Dollar (rund 7,9 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturniers bekommt es Zverev entweder mit dem US-Amerikaner Ben Shelton oder dem Tschechen Jiri Lehecka zu tun.