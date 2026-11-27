Nur fix eine Folie anbringen und schon sinken die Kosten für die Heizung? Klingt gut. Doch ob Reflexionsfolien wirklich sinnvoll sind, das hängt auch vom Haus ab. Was Verbraucherschützer raten.

Kiel (dpa/tmn) – Die Temperaturen sinken – und ohne Heizung geht's nicht mehr: Wer sie dennoch nur so wenig wie möglich aufdrehen will, um Energie und Geld zu sparen, greift womöglich auf allerlei vermeintliche Hilfsmittel zurück. Ein Beispiel: Reflexionsfolien.

Die gibt es etwa im Baumarkt für zweistellige Beträge. Sie bestehen meist aus Kunststoff, sind auf einer Seite mit Aluminium beschichtet – und werden hinter den Heizkörpern angebracht. So sollen sie einen Teil der Wärmestrahlung zurück in den Raum lenken – und zugleich Wärmeverluste über die Außenwand verringern. Doch bringt das wirklich was?

Laut der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein kann die Maßnahme bei älteren Gebäuden mit ungedämmten Außenwänden den Wärmeverlust tatsächlich leicht reduzieren. Das Einsparpotenzial ist demnach jedoch begrenzt. Und bei gut gedämmten Außenwänden ist die Wirkung ohnehin gering.

Weg mit den Vorhängen

Wissen sollte man außerdem:

Die Folien können im schlimmsten Fall auch ungewünschte Folgen haben. Werden sie unsachgemäß angebracht, können sie Schimmelbildung begünstigen.

In vielen Fällen ist es ihnen zufolge daher sinnvoller, Heizkörpernischen fachgerecht zu dämmen als eine Reflexionsfolie anzubringen.

Dafür wird Dämmmaterial luftdicht auf die Wand geklebt – und darauf geachtet ausreichend Platz für die Luftzirkulation zu lassen.

Gut zu wissen: Wer überlegt eine Folie anzubringen, kann beim Blick rund um die Heizung auch gleich mal prüfen, of Sofas, Schränke oder andere Möbel sehr nah an den Heizkörpern stehen – oder ob lange Vorhänge die Heizkörper teilweise sogar verdecken. Ist das der Fall, kann sich die Wärme schlechter im Raum verteilen – und auch die Funktion des Thermostats beeinträchtigt werden, der Raum also unter Umständen kühler bleiben als gewünscht. Wer dann Möbel rückt oder Vorhänge kürzt, kann das verhindern.