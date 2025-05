Ibiza-Trip beendet: Bayern-Stars zurück in München

Ibiza/München (dpa) – Der Ibiza-Trip einiger Bayern-Stars um Thomas Müller ist beendet. Wie Sky berichtete, landete der Tross am Dienstagnachmittag wieder in München. Auf Videobildern war zu sehen, wie Müller oder auch Torwart Manuel Neuer von einem Flugzeug in Richtung Bus liefen.

Die kurze Reise auf die Balearen-Insel über die trainingsfreien Tage hatte Kritik hervorgerufen, weil es für den kommenden Münchner Gegner TSG 1899 Hoffenheim im Fernduell mit dem 1. FC Heidenheim noch um den direkten Klassenerhalt geht. Allerdings müsste Heidenheim bei einem Sieg gegen Werder Bremen das klar schlechtere Torverhältnis aufholen und Hoffenheim das Heimspiel am Samstag gegen den FC Bayern verlieren.

Eberl: «Spieler sind Vollprofis»

Die «Bild» hatte am Montag Privat-Bilder publik gemacht, die die Bayern-Stars um Müller und Neuer laut Beschreibung beim Feiern auf Ibiza zeigen. In der Vorwoche, als die Münchner die Meisterschaft perfekt gemacht hatten, hatten sie eine Meisterreise mit Verweis auf den laufenden Wettbewerb noch abgesagt.

«Wir haben nur noch ein Spiel vor der Brust und die Spieler sind Vollprofis, sie wissen genau, worum es da geht. Selbstverständlich werden wir alles geben, um auch in Hoffenheim zu gewinnen», sagte nun Bayerns Sportvorstand Max Eberl.