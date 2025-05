Eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 zum BVB für die Club-WM ist eher unwahrscheinlich. Auch bei Jadon Sancho deutet nicht viel auf ein Comeback in Dortmund hin.

Dortmund (dpa) – Eine Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund für die Club-WM in diesem Sommer ist laut Sportdirektor Sebastian Kehl «aktuell nicht geplant». Grundsätzlich vertraue man dieser Mannschaft, «die in den letzten Wochen so performt hat», betonte Kehl im «Doppelpass» von Sport1.

Ausschließen wollte der frühere Nationalspieler eine Rückholaktion von Hummels bei möglichen Verletzungen aber nicht. «Mats ist ein super wichtiger Spieler für Borussia Dortmund gewesen. Wir wissen, dass wir uns theoretisch auf Mats verlassen können», sagte Kehl.

Der Weltmeister von 2014, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, kann theoretisch für die Club-WM vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA unter Vertrag genommen werden. An dem Turnier nimmt neben Dortmund aus der Bundesliga auch der FC Bayern teil.

Kehl: Sancho-Rückkehr «nicht unser größtes Thema»

Auch mit Blick auf eine erneute Verpflichtung von Jadon Sancho, gab sich Kehl zurückhaltend: «Jadon hat eine sehr große Vergangenheit in diesem Club. Auch im letzten Jahr, als wir ihn noch einmal zurückgeholt haben, hat er seinen Stellenwert unter Beweis gestellt. Aber aktuell ist es nicht unser größtes Thema.»

Der BVB werde versuchen, im Sommer punktuell zu investieren. Grundsätzlich glaube man aber an die Konstellation. «Wir werden an einem gewissen Punkt auch verkaufen müssen», sagte Kehl. Als Kandidat, der eine hohe Ablösesumme generieren kann, gilt Außenstürmer Jamie Gittens.