Die NFL-Karriere von Jakob Johnson ist eine voller Hürden und Hindernissen - kurz vor dem Saisonstart muss der Stuttgarter mit der nächsten Enttäuschung klarkommen.

Houston (dpa) – Jakob Johnsons Achterbahnfahrt in der NFL findet eine Fortsetzung durch die Entlassung bei den Houston Texans. Das Team strich den 30 Jahre alten Stuttgarter bei der letzten Verkleinerung auf 53 Spieler aus dem Kader. Johnson war in seiner Karriere bereits mehrfach in dieser Situation.

Ausgeschlossen ist eine Fortsetzung der NFL-Laufbahn daher nicht. Die Texans könnten ihn bereits bald in ihren Trainingskader holen, von dort dürfen Spieler auch in den aktiven Kader befördert werden.

Interesse an dem Fullback haben gerüchteweise zudem die New England Patriots, bei denen Johnsons Karriere in der NFL 2020 begonnen hatte. Seither stand er noch bei den Las Vegas Raiders und den New York Giants unter Vertrag – wo er jeweils auch mehrfach entlassen und wieder unter Vertrag genommen worden war.

Außer Johnson verloren am Dienstag auch Kilian Zierer (Cleveland Browns), Lenny Krieg (Atlanta Falcons), Leander Wiegand (New York Jets), Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Maximilian Mang (Indianapolis Colts) und Julius Welschof (Pittsburgh Steelers) ihren Kader-Platz.

NFL-Saison startet in einer Woche

Die NFL-Saison beginnt in der deutschen Nacht zum 5. September mit der Partie der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions und Brandon Coleman bei den Washington Commanders sind – falls sie sich nicht noch verletzen – zum Auftakt sicher dabei.