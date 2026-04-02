Sich am Buffet stärken und gleich noch für den Tag bevorraten - bezahlt ist doch bezahlt, oder? Was eine Reiserechtsexpertin davon hält.

Kehl (dpa/tmn) - Schnell ein Brötchen oder einen Apfel eingepackt: Haben Sie das auch schon einmal beim Hotelfrühstück gemacht? Was für manche Urlauber geübte Praxis ist, verstößt meist gegen die Regeln des Hotels, die in der Hausordnung oder in den Geschäftsbedingungen der Unterkunft festgehalten sind.

Gebucht sei im Regelfall nur der Verzehr des Frühstücks vor Ort während der Frühstückszeiten, erklärt Reiserechtsexpertin Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum. Teils wiesen Aushänge im Frühstücksraum darauf hin.

Allerdings drücken Hotels laut der Verbraucherschützerin bei kleinen Mengen oft ein Auge zu – wenn man einen Apfel mitnimmt, zum Beispiel. Bei größeren Mengen aber könnten Zusatzgebühren verlangt werden. Im Extremfall droht sogar Hausverbot.

Für Urlauber heißt das: Spätestens, wenn sie einmal beim Einstecken von Proviant erwischt und ermahnt werden, sollten sie das ernst nehmen – und nicht noch einmal machen. Bestenfalls hält man sich natürlich von vornherein an die Regeln des Hauses.

Handtücher und Seife einpacken - im Zweifel Diebstahl

Stichwort: Sachen mitnehmen. Handtücher im Hotelzimmer sind Eigentum des Hotels. Ebenso Badeschlappen und Bademäntel, falls sie zur Verfügung gestellt werden. Wer sie so schön findet, dass er sie ungefragt mit nach Hause nimmt, begeht laut Wojtal Diebstahl.

Das gilt im Grundsatz auch für Pflegeprodukte im Bad – außer, es ist entsprechend gekennzeichnet, dass man sie mitnehmen darf.

Im Zweifel sollte man einfach das tun, was in solchen Fällen immer angebracht ist: freundlich nachfragen, ob das Mitnehmen erlaubt ist. Vielleicht dürfen dann auch die Hotel-Badeschlappen bedenkenlos im Koffer landen.