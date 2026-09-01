Bei Grand-Slam-Turnieren sind alle Blicke auf Naomi Osaka gerichtet. Auch in New York präsentiert der Tennisstar ein spektakuläres Outfit. Mit diesem ehrt sie eine Basketball-Ikone.

New York (dpa) – Naomi Osaka hat bei ihrem Erstrundensieg bei den US Open mit einem spektakulären Outfit erneut für Aufsehen gesorgt. Der japanische Tennisstar lief vor dem 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) gegen die Russin Anastassia Sacharowa mit einem langen, hellen Kleid mit Umhang samt Kapuze auf und trug die Haare zu eng am Kopf geflochtenen Zöpfen. Schon bei den vergangenen Grand-Slam-Turnieren hatte Osaka modisch außergewöhnliche Akzente gesetzt.

Ihr Auftritt in New York war nun eine Hommage an die Basketball-Legende Allen Iverson. «Ich mag ihn wirklich sehr», sagte Osaka nach dem Sieg auf dem Platz. Der heute 51-Jährige war während seiner Karriere sowohl ein spektakulärer Aufbauspieler als auch eine Mode-Ikone. So prägte Iverson in den 1990er und 2000er-Jahren einen an die Hip-Hop-Kultur angelehnten Kleidungsstil in der NBA. Zudem trug er früher Cornrows und Stirnband auf dem Feld, wie es nun auch Osaka im Arthur Ashe Stadion tat.

Osaka: Er ist für mich ein Vorbild

«Für mich ist er ein Wegbereiter», sagte Osaka in der Pressekonferenz vor der Partie, in der sie bereits ein Iverson-Shirt trug. «Ich sehe zu ihm auf, weil er in der Mode viel bewirkt hat, ob bewusst oder unbewusst. Er hat die Art und Weise, wie sich NBA-Spieler kleiden, verändert. Auch die ganze Diskussion um Kleidung im Sport und den persönlichen Ausdruck durch Stil – da ist er für mich ein Vorbild.»

Auf Nachfrage sagte die zweimalige US-Open-Siegerin, dass sie Iverson noch nie getroffen habe, dieser aber hoffentlich ihren Auftritt sehe. Dieser Wunsch erfüllte sich. «Wow, was eine Ehre!!», schrieb Iverson bei Instagram schon vor dem Match. Er könne es nicht erwarten, Osaka zu treffen.

Osaka mit Nervenstärke

Sportlich ließ die 28-Jährige in beiden Sätzen mehrere Chancen ungenutzt, bewies aber jeweils in den Tie-Breaks doch noch Nervenstärke und vollendete den Sieg mit ihrem elften Ass. In der zweiten Runde geht es für Osaka nun gegen die Tschechin Katerina Siniakova. Im vorigen Jahr hatte Osaka das Finale der US Open erreicht, nun hofft sie auf den ersten Grand-Slam-Titel seit 2021. Vor drei Jahren war sie Mutter geworden.