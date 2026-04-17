Packen, schleppen, organisieren - ein Umzug kostet nicht nur Geld, sondern auch Muskelkraft und Nerven. Doch ausarten muss das alles nicht. So geht der große Akt etwas entspannter über die Bühne.

Würzburg/Hattersheim (dpa/tmn) – Die Umzugskartons stapeln sich im Flur, die bislang unverpackten Dinge auch: Jetzt kann schon die Frage, ob Großmutters Goldrandporzellan wirklich noch gebraucht wird, beinahe eine Beziehungskrise auslösen.

Keine Frage: Umzüge zerren schnell an den Nerven – und dazu noch am Geldbeutel. Wie geht es besser? Wann macht es Sinn, Profis zu engagieren? Und was machen sie anders als Laien? Fünf Experten-Tipps, damit Ihr nächster Umzug (fast) zum Spaziergang wird.

1. Den Umzug aufteilen

Es ist wohl eine der wichtigsten Fragen vor einem Umzug: Kann ich das alleine stemmen – beziehungsweise mit Hilfe von Freunden und Familie?

Hat man mehr als den Inhalt eines kleinen WG-Zimmers umzuziehen und nicht zahlreiche freiwillige Helferlein parat, kann man schon mal über professionelle Hilfe nachdenken. «Das lohnt sich vor allem dann, wenn der Umzug aufwendig ist – etwa bei großen Haushalten, weiten Entfernungen, wenig Zeit oder wenn schwere oder empfindliche Möbel transportiert werden müssen», sagt Andreas Eichinger, Vorstand des Bundesverbands Möbelspedition und Logistik (AMÖ).

Und dabei geht es längst nicht nur um Pianos, Tresore oder das teure Gemälde. Schon der Abbau von Großmutters Schrankwand kann Privatpersonen Schweißperlen auf die Stirn treiben. «Man sollte sich immer fragen, was man transportiert und welchen Wert diese Gegenstände für mich haben» so Eichinger.

Wer sparen will, kann den Umzug dann auch aufteilen: «Man kann beispielsweise die Umzugskartons selbst packen und transportieren, während sich die Profis um die Schrankwand kümmern» so Eichinger.

2. Rechtzeitig ausmisten vor dem Umzug

Ein wichtiger Spartipp: vorab ausmisten. «Je weniger ich mitnehme, desto weniger Umzugskartons brauche ich. Die Kartons selbst kann man oft gebraucht und damit relativ günstig kaufen», sagt Ordnungscoach Andrea Kranig («Aufgeräumt und Eingerichtet»).

Sie sieht einen Umzug als seltene Gelegenheit, den eigenen Besitz bewusst zu überprüfen – am besten mit großzügigem Vorlauf. «Man sollte lieber in kleinen Schritten und dafür stetig vorgehen», sagt Kranig. «Die meisten Menschen fangen zu spät an und schmeißen am Ende nur noch alles in die Kisten.»

Statt den gesamten Hausstand einzupacken, empfiehlt sie sich bewusst zu fragen: Brauche ich den Gegenstand aktuell? Und mag ich ihn heute? «Die Frage ist nicht, ob ich ihn mal mochte oder mögen werde.»

Für die meisten Menschen sei es am einfachsten, einen Gegenstand in die Hand zu nehmen und auf das erste Gefühl zu hören, das kommt. Am leichtesten fiele das Ausmisten dann auch meist in der Küche. «Weil am Rührbesen oft wenige Emotionen hängen», sagt Kranig. «Auf gar keinen Fall sollte man mit Erinnerungsstücken anfangen.»

3. Kartons nach Schränken sortieren

Sind die ungeliebten Dekostücke und zu klein gewordenen Hosen erst mal aussortiert, geht es ans Packen. «Ich empfehle die Kartons nicht nur nach Zimmern zu sortieren, sondern so konkret wie möglich nach Schränken oder Orten, wo die Dinge wieder einsortiert werden sollen», sagt Kranig. Es ergebe wenig Sinn, die Teller zu den Tassen zu packen, wenn sie später in unterschiedlichen Schränken stehen. Farbcodes können dabei helfen, die Kartons den jeweiligen Zimmern zuzuordnen.

Die Kartons deutlich zu kennzeichnen und zu beschriften empfiehlt auch der Würzburger Umzugsunternehmer Ali Esen. «Häufig werden Kartons außerdem zu schwer oder unsauber gepackt», sagt er. Sein Rat: nie mehr als 15 bis 20 Kilogramm pro Karton einpacken und darauf achten, dass schwere Gegenstände unten und leichte oben liegen. Und: «Man sollte die Kartons nicht halbleer lassen, sondern Hohlräume immer mit Packpapier oder Textilien auffüllen, damit nichts verrutscht.»

4. Kleider auf der Stange lassen

Bei größeren Möbeln ist eines meist sinnvoll: auseinanderbauen. «Das spart Platz und reduziert die Gefahr von Transportschäden», sagt Ali Esen. Schrauben und Kleinteile verstaut man dann am besten in kleinen Beuteln und befestigt sie direkt am Möbelstück. Außerdem sei es wichtig, Schubladen, Türen und lose Teile zu fixieren, um Schäden beim Transport zu verhindern. «Stretchfolie ist hier der Gamechanger und hilft dabei, empfindliche Gegenstände zu sichern», sagt Esen.

Kleider kann man laut Ordnungsexpertin Kranig übrigens auf den Bügeln lassen – und dafür entsprechende Kartons mit Stange nutzen.

Apropos Kartons: Die hebt man Umzugsprofi Esen zufolge am besten aus den Beinen statt aus dem Rücken. Außerdem wichtig, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden: Laufwege sichern und Stolperfallen entfernen.

5. Einen Wohlfühl-Karton packen

Doch nicht nur Rücken und Möbelstücke, auch die Stimmung will geschont werden. «Ich würde unbedingt einen extra Karton für den ersten Abend und den nächsten Morgen packen – mit Schlafanzug, Zahnbürste, Schere und Kaffee», sagt Andrea Kranig. So umgeht man hektisches Gesuche nach einem langen und anstrengenden Umzugstag. Denn spätestens, wenn Ruhe einkehrt, kommen oftmals die Gefühle hoch.

«Ein Umzug ist in der Regel auch ein Start in einen neuen Lebensabschnitt und ein Abschied von einem alten Leben», sagt Kranig. «Diese Emotionen können einen manchmal sehr plötzlich überrollen und es macht Sinn, sie mit einzuplanen und sich bestenfalls Unterstützung zu suchen.»

Kranig sieht einen Umzug aber auch als tolle Chance, sich ein neues Zuhause zu schaffen. Ihr Tipp: «Ich selbst würde mir gleich am ersten Tag Blumen kaufen.»