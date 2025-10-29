In der Stadt, aber ruhig Hier sollen neue Wohnungen in Wittlich entstehen Hans-Peter Linz 29.10.2025, 06:00 Uhr

i Die grüne Villa am linken Bildrand soll erhalten bleiben. TV/Hans-Peter Linz

Der Investor Hans-Jürgen hat Pläne für Wittlich: Rund 30 Wohnungen will er in zentraler Lage bauen. Das Grundstück hat eine Vorgeschichte. Was geplant ist und wann es losgeht.

Wittlich. Noch sieht es etwas chaotisch auf dem Grundstück an der Friedrichstraße/Burgstraße in Wittlich aus. Eine Villa in grünem Anstrich und ein alter Tabakschuppen flankieren die Zufahrt zu dem Gelände. Nur ein Zaun mit Werbung deutet darauf hin, dass hier Wohnungen entstehen sollen – unter dem Motto „City Living“.







Artikel teilen

Artikel teilen