Abwehrspieler Jannis Heuer verlässt den FCK. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis den Arbeitgeber, um mehr Spielpraxis zu bekommen.

Kaiserslautern/Münster (dpa) – Jannis Heuer verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und schließt sich für diese Saison auf Leihbasis dem Ligarivalen SC Preußen Münster an. Beide Vereine bestätigten den Wechsel des 26 Jahre alten Abwehrspielers.

Heuer war im vergangenen Sommer vom SC Paderborn zu den Pfälzern gewechselt. Für den FCK bestritt er seither 28 Pflichtspiele. «Nach den Verpflichtungen von Maxwell Gyamfi und Jisoo Kim hat sich die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung verschärft, so dass wir uns mit Jannis ausgetauscht haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass er durch eine Leihe nach Münster im kommenden Jahr mehr Spielpraxis erhalten kann», begründete FCK-Sportdirektor Marcel Klos den Transfer.

In Münster soll Heuer den langwierigen Ausfall von Antonio Tikvic (Kreuzbandriss) kompensieren. «Die Verletzung von Antonio war für uns ein absoluter Schockmoment, auf den wir kurzfristig reagieren mussten. Jannis haben wir schon länger beobachtet und hatten jetzt die Möglichkeit, ihn nach Münster zu holen», sagte Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner.