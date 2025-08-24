Hertha BSC kommt beim SV Darmstadt 98 nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Die Lilien wiederum verpassen den möglichen Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga.

Darmstadt (dpa) – Hertha BSC hat auch beim SV Darmstadt 98 den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Bei den noch ungeschlagenen Lilien kam das Team von Trainer Stefan Leitl nicht über ein 0:0 hinaus und steckt mit nur zwei Punkten nach drei Spieltagen weiter im Tabellenkeller fest. Die Lilien verpassten mit ihrem ersten Remis den möglichen Sprung an die Spitze, bleiben aber ungeschlagen.

17.810 Zuschauer im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor sahen auch ohne Treffer eine über weite Strecken unterhaltsame Partie. Die Hausherren aus Darmstadt starteten druckvoll. Die Gäste aus Berlin fanden erst etwas später in die Begegnung, hatten dann aber durch Maurice Krattenmacher, der in zentraler Position knapp am Ball vorbeirutschte, die erste größere Chance.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erspielten sich die Berliner leichte Vorteile, obwohl die Darmstädter sich sehr bissig zeigten und stets auf schnelle Balleroberung aus waren. Die Abschlüsse blieben auf beiden Seiten zu ungenau, mehrmals traf der Ball in aussichtsreichen Situationen den Pfosten.

Tor von Darmstadts Lidberg wegen Abseits nicht anerkannt

Die Lilien-Fans bejubelten in der 26. Minute das vermeintliche Führungstor durch Isac Lidberg, doch wurde dieses wegen Abseits nicht anerkannt. In der 40. Minute konnte der Darmstädter Aleksandar Vukotic nur mit einer akrobatischen Einlage verhindern, dass ein Kopfball von Jon Dagur Thorsteinsson nicht über die Linie ging.

In der zweiten Hälfte flachte das Duell ab. Hertha-Keeper Tjark Ernst wendete in der 84. Minute die drohende Niederlage ab, als er einen Kopfball von Killian Corredor aus der Ecke kratzte.