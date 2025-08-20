Neue Wertung, gleiches Bild: Team Biotherm aus Frankreich dominiert das Rund-Europa-Segelrennen. Team Malizia ist auf der zweiten Etappe ohne seinen deutschen Skipper unterwegs.

Matosinhos/Portugal (dpa/lno) – Die französische Rennyacht «Biotherm» dominiert weiterhin das Ocean Race Europe. Nach dem Gewinn der ersten Etappe von Kiel nach Portsmouth führen der Skipper Paul Meilhat und seine Crew nun auch die Halbzeitwertung des doppelt zählenden und über 1400 Seemeilen langen zweiten Abschnitts bei dem Segel-Marathon rund um Europa an. Ein nur drei Stunden währender Blitzstopp in Matosinhos in Portugal markierte am Mittwoch die Halbzeit der komplexen Königsetappe.

Auf dem Weg nach Cartagena traf die «Biotherm»-Crew nach zwei Tagen, acht Stunden, 25 Minuten und 15 Sekunden als erstes Boot in Portugal ein. Auf Platz zwei liegen die französischen Landsleute auf «Paprec Arkéa».

Platz drei im Gesamtklassement verteidigte das Team Malizia, bei dem auf diesem zweiten Abschnitt planmäßig der deutsche Skipper Boris Herrmann fehlt. Sein neu zusammengestelltes Team nutzt dieses Europa-Rennen als Test für künftige Großeinsätze, es wird am Sonntag im spanischen Cartagena erwartet. Danach wird Herrmann die folgenden drei Etappen nach Nizza, Genua und in den Zielhafen Boka Bay in Montenegro wieder bestreiten. Die letzten Entscheidungen fallen bei einem Küstenrennen am 20. September.