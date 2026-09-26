Kürbis mal anders: Dieses Risotto von Rezeptentwicklerin Doreen Hassek vereint knackige Bohnen, Kräuter und halbgetrocknete Tomaten zu einem Gericht, das satt und vor allem richtig glücklich macht.

Berlin (dpa/tmn) – Wenn einen in den Läden überall leckere Kürbisse anlachen, ist das ein sicheres Zeichen, das auch kulinarisch der Herbst begonnen hat. Ich verarbeite Kürbis gern in meiner Küche, weil er so unglaublich vielseitig ist.

Es muss aber nicht immer nur Suppe sein und deswegen kreiere ich diesmal ein Risotto. Ich liebe Risotto, besonders in Kombination mit Gemüse, denn so entsteht im Handumdrehen ein ganzes Gericht in einem.

Grundsätzlich kann man fast jedes Gemüse benutzen. Ich kombiniere heute Kürbis mit grünen Bohnen und Soft-Tomaten. Dabei handelt es sich um halbgetrocknete Tomaten, die nicht in Öl eingelegt sind. Das Ergebnis der Kobi ist ein schönes Spiel der Aromen, fein abgeschmeckt mit Zitrone – ein echter Genuss.

Zutaten für 2 Personen

1 kleinen Hokkaido Kürbis

200 g grüne Bohnen

3 Frühlingszwiebeln

2 EL Olivenöl

Bohnenkraut (frisch oder getrocknet)

2 Knoblauchzehen

je 1 Zweig Rosmarin und Thymian (optional)

Salz

Pfeffer

150 g Parmesan

1 Bio-Zitrone

100 g Soft-Tomaten (halbgetrocknete Tomaten, die nicht in Öl eingelegt sind)

Zubereitung

In einem mittelgroßen Topf gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Die Bohnen putzen, in mundgerechte Stücke schneiden und zusammen mit dem Bohnenkraut ins kochende Wasser geben und 5 min kochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen. Die Bohnen können im Topf verbleiben. Den Parmesan reiben und zur Seite stellen. Den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Kürbis waschen, putzen, in mundgerechte Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Den Knoblauch putzen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Zusammen mit den Kräuterzweigen, 1 EL Olivenöl, Pfeffer und Salz zum Kürbis geben. Alles gut verrühren, um es dann auf dem Backblech zu verteilen und in den Ofen zu geben, bis der Kürbis gar ist. Die Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. 1 EL Öl in einem Topf erhitzen und sowohl den Reis als auch die Frühlingszwiebeln bei mittlerer Hitze, glasig anschwitzen und mit dem Bohnenwasser so weit auffüllen, bis der Reis knapp bedeckt ist. Etwas einkochen lassen, rühren und wieder auffüllen. Das Ganze so lange wiederholen bis der Reis bissfest ist. In der Zwischenzeit die halbgetrockneten Tomaten klein schneiden. Sie werden zusammen mit dem Kürbis, den Bohnen und dem Parmesan zum Risotto gegeben und untergerührt. Mit dem Abrieb der Zitrone, etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Das Risotto auf Tellern anrichten und genießen.

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