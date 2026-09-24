Noch einmal kurz den Sommer zurückholen, ehe die kalte Jahreszeit durchschlägt: Viele zieht es in den Herbstferien in warme Länder. Wo es noch Auswahl gibt und wie sich die Preise entwickelt haben.

Hannover/Düsseldorf (dpa/tmn) – Anfang Oktober starten die ersten Bundesländer in die Herbstferien. Wer kurz entschlossen vor der kalten Jahreszeit noch einmal Sonne und Wärme tanken will, ist damit nicht allein: Viele Badeziele sind zu den Herbstferien sehr gefragt – doch mit ein wenig Flexibilität lassen sich noch passende Angebote finden.

Wie wird gebucht?

Die Nachfrage sei derzeit sehr hoch, sagt Dennis Schrahe, Geschäftsführer des Düsseldorfer Veranstalters Alltours: «Ein großer Anteil der aktuellen Buchungen entfällt noch auf Reisen in diesem Herbst.» Besonders gefragt: Sonnensichere Badeziele wie die Kanaren, Ägypten, Türkei, Griechenland und Mallorca.

Wo wird es eng mit Angeboten?

Griechenland sei bereits sehr gut gebucht, sagt Steffen Boehnke, Produktchef von Marktführer Tui Deutschland in Hannover. Verfügbarkeiten gebe es aber auch dort noch punktuell, gerade auf Korfu, Rhodos und in Chalkidiki.

Und wo ist die Auswahl noch groß?

«Gute Verfügbarkeiten sehen wir aktuell unter anderem auf den Kapverden, den Kanaren und Balearen sowie in Marokko, Zypern, Ägypten und der Türkei», sagt Böhnke. Flexibilität bei Reiseziel, Abflughafen und Reisetagen zahlt sich dabei aus: bei der Auswahl und oft auch beim Preis.

«An alternativen Abflughäfen, an denen bereits keine Ferien mehr sind, könnten trotz hoher Nachfrage weiterhin passende Angebote zur Verfügung stehen», so der Tui-Manager.

Wie ist das Preisniveau im Vergleich zu den Herbstferien 2025?

Im Durchschnitt liegen die Reisepreise laut Dennis Schrahe über alle Zielgebiete leicht über Vorjahr, «im Rahmen der allgemeinen Inflationsentwicklung».

Bei Flügen aus Deutschland zu beliebten Reisezielen haben die Preise im Vergleich zu den Herbstferien des vergangenen Jahres im Durchschnitt um knapp zehn Prozent zugelegt, wie eine Analyse der Reisesuchmaschine Kayak für die Deutsche Presse-Agentur zeigt: von 324 auf 356 Euro für Hin- und Rückflug in der Economyklasse. Untersucht wurden Verbindungen von deutschen Flughäfen zu den 50 meistgesuchten Flugzielen.

Wo sind noch Schnäppchen drin?

Unter den klassischen Sonnenzielen bieten laut Alltours-Geschäftsführer Schrahe derzeit die Türkei und Ägypten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Familien lohne sich der Blick auf Ziele mit großer Hotelauswahl, guten Flugverbindungen und gutem All-Inklusive-Angebot, so Tui-Manager Boehnke: «Besonders attraktiv sind aktuell unter anderem Heraklion, Mallorca, Antalya, Kos und Djerba.»

Er nennt ein Preisbeispiel für ein Tui-Familienhotel im Badeort Side an der Türkischen Riviera, östlich von Antalya: Eine Woche Urlaub mit Flügen, Transfers und All-Inklusive gebe es dort pro Person im Doppelzimmer ab 568 Euro.

Bezogen auf die reinen Flugpreise waren laut der Kayak-Analyse, für die Flugsuchen in den ersten beiden Septemberwochen herangezogen wurden, zuletzt vor allem Städteziele noch vergleichsweise günstig zu erreichen: nach Mailand kosteten Flüge aus Deutschland in der Herbstferienzeit hin und zurück demnach im Schnitt 130 Euro, nach Tirana in Albanien 137 Euro, nach London und Budapest jeweils um die 160 Euro.

Und weiter weg?

Malediven, Mexiko oder die Dominikanische Republik: Zu diesen Fernreisezielen gibt es Last-Minute-Rabatte von bis zu 45 Prozent, so Alltours-Geschäftsführer Schrahe.

Für die Dominikanische Republik etwa starteten die online verfügbaren Angebote in der Herbstferienzeit für eine Woche Urlaub inklusive Flügen, Transfers und Hotel mit All-Inklusive zuletzt bei rund 1.200 Euro pro Person.