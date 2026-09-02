Zugegeben: Auch helle Sojasauce sieht ziemlich dunkel aus. Was hell und dunkel bei der asiatischen Würzsauce voneinander unterscheidet - und wer beim Einkauf genau hinschauen sollte.

München (dpa/tmn) – Für gebratenen Reis oder als Dip für Sushi oder Frühlingsrollen: Sojasauce hat einen festen Platz in vielen Kühlschränken. Selbst wenn die Flasche bereits geöffnet ist, hält sich die Sauce viele Monate lang – unter anderem aufgrund des hohen Salzgehalts.

Vor dem Saucenregal im (Asia-)Supermarkt mag mancher aber schon gerätselt haben: Nehme ich die helle Variante oder die dunkle – was ist der Unterschied?

Starten wir ganz von vorn: «Die Basis jeder Sojasauce sind Sojabohnen, die zusammen mit Salz und Wasser fermentiert werden», erklärt Ernährungsexpertin Katharina Holthausen von der Verbraucherzentrale Bayern. Es können noch weitere Zutaten wie Weizen im Spiel sein.

Die dunkle Variante ist etwas süßer

Dunkle Sojasauce fermentiert in aller Regel etwas länger. Und ihr ist oft Melasse zugesetzt, also ein Sirup, der bei der Zuckerproduktion – etwa aus Rüben – als Nebenprodukt entsteht. Daher schmeckt die dunkle Variante (auch wenn sie nicht viel dunkler aussieht als die helle) etwas kräftiger und leicht süßlich. «Helle Sojasauce schmeckt milder», sagt Katharina Holthausen.

Welche Variante man wofür verwendet, ist dem eigenen Geschmack überlassen. Die Verbraucherzentrale Bayern gibt einen groben Überblick: Helle Sojasauce eignet sich gut, um Fleisch, Fisch und Tofu zu würzen. Die dunkle Variante macht sich gut in Schmorgerichten oder Eintöpfen oder als Dip.

Bei Zöliakie: Glutenfreie Sojasauce wählen

«Weil Sojasauce so viel Salz enthält, sollte man sie nur sparsam verwenden», rät Holthausen. 100 Milliliter Sojasauce können durchaus auf 17 Gramm Salz kommen. Zur Einordnung: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, am Tag maximal sechs Gramm Salz zu sich zu nehmen. Das entspricht einem gestrichenen Teelöffel.

Alle mit Zöliakie sollten unbedingt ein Produkt wählen, das als glutenfrei gekennzeichnet ist. So können sie sichergehen, dass kein Weizen in dem Produkt steckt. Vorsicht ist auch für alle angesagt, die Histamin nicht gut vertragen. Durch den langen Reifeprozess ist in Sojasauce viel von dem Stoff enthalten.