Einen Elfer wollen viele, leisten können ihn sich die Wenigsten. Gebrauchtpreise übersteigen manchmal selbst die einstigen Neupreise. Wer nicht ab Werk kauft, kommt meist an top gepflegte Exemplare.

Berlin (dpa/tmn) – Er ist eine Sportwagenikone, zieht zahlungskräftige Kundschaft an, und das bedeutet: Besitzer eines Porsche 911 nehmen es auch mit der Wartung oft sehr ernst. Die Folge: Exemplare, die bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) in die Mangel genommen werden, zeigen so gut wie keine Mängel. Das trifft zumindest auf die hier betrachteten Generationen 991 und 992 zu, wie dem «Auto Bild TÜV-Report 2025» zu entnehmen ist.

Modellhistorie: Der Typ 991, siebte Generation des seit 1964 gebauten Klassikers, kam 2011 in den Handel. Die Modellpflege von 2015 brachte Turbo-Boxer statt der traditionellen Sauger, serienmäßig kamen fürs Fahrwerk aktive Dämpfer an Bord, und als Extra wurde erstmals eine Hinterachslenkung angeboten.



2019 rückte der 992 nach, der 2024 überarbeitet wurde. Seitdem gibt es den Klassiker auch als Hybridversion GTS. Weiterhin neu: ein digitales Cockpit und Startknopf statt Zündschlüssel. Seitdem im Serienumfang: Matrix-LED-Scheinwerfer, Sitzheizung und Fahrmodi-Drehschalter am Lenkrad.



Der 991 wurde auch als limitierter Speedster mit nur leichtem Verdeck genau 1.948-mal als Reminiszenz an den ersten Porsche-Sportwagen 356 von 1948 gebaut. Vom 992 wurde als Sondermodell unter anderem ein 911 Dakar aufgelegt, mit höher gelegtem Fahrwerk und angeblich geländefähig.



Die Basisvarianten tragen den Beinamen Carrera, leistungsgesteigerte Varianten in dieser Reihenfolge von «kräftiger» über «noch kräftiger» bis «am kräftigsten» die Zusatzbezeichnungen GTS, Turbo und GT.



Typ 992: 4,52 m bis 4,57 m x 1,85 m bis 1,86 m x 1,28 m bis 1,34 m (LxBxH), Kofferraumvolumen vorn: 132 l bis 135 l (je nach Typ).



Schwächen: Richtige Schwächen hat der Elfer nicht. Beim Turnus-Check mit Beanstandungsquoten im sehr niedrigen Bereich liegen die Bremsscheiben, auch defekte Feststellbremsen kommen vor – das aber ähnlich selten wie Ölverlust.



Kinderkrankheit beim 991 sind laut Report «knarzende Cabrioverdecke» und beim 992 unter den seltenen Serienfehlern ungenügend verklebte Scheiben sowie von zu starren Motorlagern herrührende Vibrationen.



Aufgefallen ist dem Club aber ein Pannenschwerpunkt: die Starterbatterie bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2012 sowie 2016 bis 2023.



Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

911 Carrera (6/2013); 257 kW/350 PS (Sechszylinder); 127.000 Kilometer; 58.208 Euro.

911 Turbo Cabriolet (6/2017); 397 kW/540 PS (Sechszylinder); 91.000 Kilometer; 111.934 Euro.

911 Targa 4 GTS (6/2021); 353 kW/480 PS (Sechszylinder); 50.000 Kilometer; 143.013 Euro.