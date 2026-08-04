Montreal/Toronto (dpa) – Die deutschen Tennis-Profis sind mit mehr Schatten als Licht in die Hartplatz-Turniere von Montreal und Toronto gestartet. Während Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier die zweite Runde erreichten, sind Jan-Lennard Struff und drei deutsche Frauen bereits ausgeschieden. Der an Nummer 1 gesetzte French-Open-Sieger Alexander Zverev hatte ein Freilos und steigt erst in Runde zwei ein.

Hanfmann setzte sich in seinem Auftaktspiel in Montreal gegen den Qualifikanten Benjamin Bonzi aus Frankreich mit 6:1, 4:6 und 6:2 durch und trifft nun auf den an Nummer 6 gesetzten Italiener Flavio Cobolli. Auch Altmaier erreichte die zweite Runde durch ein hart erkämpftes 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) und 6:4 gegen Aleksandar Vukic aus Australien. Sein nächster Kontrahent ist der US-Amerikaner Brandon Nakashima. Dagegen ist das Turnier für Struff nach einem 1:6, 6:3 und 1:6 gegen Alex Michelsen aus den USA bereits beendet.

Auch die drei deutschen Frauen haben bei ihrem parallel in Toronto ausgetragenen Turnier die erste Runde nicht überstanden. Tatjana Maria verlor in der Nacht zu Dienstag gegen die Amerikanerin Caty McNally mit 6:4, 6:7 (7:4), 1:6, Tamara Korpatsch unterlag Renata Zarazua aus Mexiko 4:6, 6:0 und 1:6. Eva Lys gab ihr Duell mit der Ungarin Panna Udvardy nach 1:1 Sätzen im dritten Durchgang beim Stand von 0:2 auf.