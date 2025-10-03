Tennisprofi Yannick Hanfmann bekommt es in der nächsten Runde von Shanghai mit einem Top-Profi aus den USA zu tun. Der Karlsruher feiert den nächsten Erfolg.

Shanghai (dpa) – Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai überraschend gegen den favorisierten US-Amerikaner Frances Tiafoe gewonnen. In der zweiten Runde besiegte der stark aufspielende 33-Jährige den Weltranglisten-28. mit 6:7, 6:2, 6:1.

In der vorausgegangenen Runde hatte sich der Karlsruher – aktuell 150. in der Rangliste – gegen den Italiener Lorenzo Sonego zurück ins Spiel gekämpft und noch gewonnen.

Altmaier jetzt gegen Sinner

Am Samstag stehen die Deutschen im Fokus. Der gebürtige Hamburger Alexander Zverev trifft auf den Franzosen Valentin Royer. Daniel Altmaier bekommt es mit keinem Geringeren als Superstar Jannik Sinner zu tun, der als Titelverteidiger in Shanghai antritt.