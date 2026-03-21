Handbrot weckt Festival-Erinnerungen – mit diesem Rezept von Food-Bloggerin Mareike Pucka gelingt das beliebte Streetfood auch daheim. Wie der Teig richtig knusprig wird und welche Füllung dazu passt.

Berlin (dpa/tmn) – Handbrot macht mich immer ein bisschen nostalgisch. Es erinnert mich an viele Festivalsommer mit mal mehr und mal weniger sommerlichem Wetter, aber immer mit guten Bands und leckerem Essen.

In den 2010er Jahren gab es auf jedem Festival einen Handbrotstand. Immer schon von weitem zu erkennen an der niemals endenden Schlange und dem unwiderstehlichen Geruch nach frischgebackenem Brot.

Allerdings hatten wir eigentlich nie Handbrot. Immer, wenn wir entschieden hatten, uns 45 Minuten oder länger dafür anzustellen, gab es keins mehr. Was bleibt uns Millennials also übrig? Ganz einfach: Wir sollten unsere Brotskills verbessern und diese Köstlichkeit einfach selbst zubereiten – da ist ganz nebenbei auch noch wesentlich kostengünstiger.

Noch ein Bonus: Man kann die Stücke auch größer schneiden oder einfach zwei essen. Ich finde das Handbrot besonders gut in Kombi mit Kräuter-Knoblauch-Dip und Rucola Salat.

Zutaten für 6 Portionen knuspriges Handbrot

Für den Teig:

ACHTUNG: Teig muss über Nacht im Kühlschrank gehen

500 g Weizenmehl 550

15 g Salz

5 g frische Hefe oder 3 g Trockenhefe

310 ml kaltes Wasser

15 g Olivenöl

Für die Füllung:

200 g Creme fraiche

250 g geriebener Käse (z.B. Gouda)

125 g Schinkenwürfel

5 Stangen Frühlingszwiebeln

Für den Dip:

100 g griechisches Joghurt 2%Fett

100 g Crème fraîche

1-2 Knoblauchzehen

Dill

Petersilie

1 Bio-Zitrone

Salz, Pfeffer

Außerdem:

Mehl zum Bearbeiten

Nudelholz

verschließbare Plastikbox

Blech mit Backpapier

Zubereitung

Die Hefe im Wasser auflösen. Alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben und 10 Minuten per Hand oder Rührmaschine verkneten. Eine Kugel formen und auf der Arbeitsplatte auf Spannung schleifen, also rundwirken – das geschieht, in dem der Teigling mit leichtem Druck mehrmals über eine leicht bemehlte Arbeitsfläche gezogen wird. Teig in eine leicht geölte luftdicht verschließbare Plastikbox legen und 16-18 Stunden im Kühlschrank gehen lassen. Den Teig nach der Gehzeit auf der leicht bemehlten Arbeitsplatte rechteckig ausrollen und auf das vorbereitete Backblech legen. Die Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben schneiden. Crème fraîche, geriebenen Käse, Speck und Frühlingszwiebelringe auf dem Teig verteilen. Rand mit etwas Wasser befeuchten, Teig zusammenklappen und gut verschließen. Den Teig mit einem scharfen Messer in 6 Teile teilen, aber nicht durchschneiden und in der Mitte einschneiden. Mit einem sauberen Küchenhandtuch abdecken und 45 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Den Backofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Eine ofenfeste Schüssel oder ein Blech in den Ofen schieben und mit aufheizen lassen. Wenn der Ofen vorgeheizt ist, das Backblech mit dem Teig einschieben und Wasser auf die andere aufgeheizte Form kippen, sodass Dampf entsteht. Ca. 20-25 Minuten goldbraun backen. Für den Dip Joghurt und Crème fraîche verrühren, Knoblauch pressen und dazugeben. Dill und Petersilie hacken und von der Zitrone die Schale abreiben und alles dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Dip zum Handbrot servieren.

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