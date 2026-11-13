Die Hotelkette Kempinski ist von einem Hackerangriff betroffen. Dabei wurden Gästedaten abgegriffen - Vorsicht daher vor Betrugsmails.

Berlin (dpa/tmn) – Mit dem Cyberangriff auf die Luxushotelkette Kempinski haben Unbefugte die Daten von Hotelgästen erbeutet. Auch das bekannte Hotel Adlon in Berlins Mitte ist von dem Angriff betroffen, wie eine Pressesprecherin bestätigte.

Keine Zahlungsdaten darunter

Bei dem Missbrauch einer Zugangskennung sollen Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Reservierungsdaten abgegriffen worden sein, wie unter anderem das Fachportal «Hotelvor9» berichtet. Zahlungsdaten wurden dagegen nicht gestohlen.

Mit den erbeuteten Informationen wurden offenbar bereits Gäste kontaktiert. Die Täter hätten sich fälschlicherweise als Vertreter der Kempinski-Hotels ausgegeben und Zahlungen gefordert.

Vorsicht vor Betrugsmails

Eine Masche, vor der auch die Verbraucherzentralen immer wieder warnen: Cyberkriminelle greifen Buchungsdaten ab und geben an, sich im Namen von Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen zu melden. Mit den Daten erscheint der Betrugsversuch glaubhafter.

Gäste sollten in diesem und anderen Fällen auf keinen Fall Links in solchen Nachrichten anklicken oder auf diese antworten. Wer versehentlich schon reagiert und Zahlungsdaten an die Täter weitergegeben hat, sollte so schnell wie möglich die Karte sperren lassen und die Bank sowie die Polizei informieren.