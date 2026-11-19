Alexander Zverev tritt bei den ATP Finals weiter wie ein würdiger Weltranglistenerster auf. Auch der dritte und letzte Gruppengegner kann ihn nicht bezwingen.

Turin (dpa) – Tennisstar Alexander Zverev hat seine makellose Bilanz bei den ATP Finals bewahrt und geht einem Halbfinal-Showdown gegen Carlos Alcaraz aus dem Weg. Der Weltranglistenerste gewann gegen den Franzosen Arthur Fils mit 6:4, 7:6 (8:6) und damit auch sein drittes Gruppenmatch.

Den Gruppensieg hatte er schon vor dem ersten Aufschlag sicher gehabt. Im Halbfinale am Samstag trifft er entweder auf den Russen Daniil Medwedew oder Frances Tiafoe aus den USA.

Durch Zverevs Sieg qualifizierte sich in der John McEnroe Gruppe auch Ben Shelton für die Runde der besten Vier. Der US-Amerikaner, den Zverev im Finale der US Open und auch im zweiten Match bei den ATP Finals besiegen konnte, hatte sich gegen den Spanier Rafael Jodar mit 7:6 (10:8), 7:5 durchgesetzt.

Spaniens angeschlagenes Tennis-Ass Alcaraz steht bereits vor seinem letzten Vorrunden-Duell am Freitag mit dem Italiener Flavio Cobolli als Sieger seiner Vierergruppe fest. Der 23-Jährige wird Medienberichten zufolge antreten, nachdem er am Donnerstagnachmittag eine MRT-Untersuchung seines linken Oberschenkels hatte vornehmen lassen.