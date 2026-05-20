Reisende können die Maut für die Riesenbrücke zwischen Fünen und Seeland jetzt vorab online zahlen – das bringt nicht nur weniger Wartezeit.

Kopenhagen (dpa/tmn) – Die Mautzahlung an der Großer-Belt-Brücke in Dänemark wird einfacher: Urlauber können sich nun vorab online ein Ticket kaufen. Das spart einerseits Wartezeiten vor Ort, weil man die Expressspuren nutzen kann, und andererseits Geld:

Die Überfahrt kostet mit dem Onlineticket 205 statt 235 Kronen für Autos unter 6 Meter Länge.

Das sind umgerechnet rund 27,50 Euro und damit etwa 4 Euro weniger als bei Vor-Ort-Zahlung.

Von der neuen Ticketoption sollen nach Angaben der Betreibergesellschaft Sund & Bælt Holding insbesondere ausländische Reisende profitieren.

Das Ticket ist ans Nummernschild geknüpft, das bei der Durchfahrt über die grünen Expresspuren automatisch registriert wird. Es wird ab dem Kaufdatum 30 Tage gültig und kann innerhalb dieser Zeit auch zurückerstattet werden, wenn man es doch nicht benötigt.

Buchung über Onlineplattform

Die Ticketoption, die über die Plattform Brobizz angeboten wird, besteht für Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Polen, Litauen, Norwegen, Schweden und Dänemark.

Nach dem Kauf dauert es den Angaben nach 20 Minuten, bis es gültig wird und genutzt werden kann. Last-Minute-Buchungen unterwegs könnten also schief gehen.

Das Onlineticket kann für Autos bis 6 Meter und längere Gespanne, etwa Autos mit Wohnwagen, gebucht werden – für Letztere kostet das Ticket mehr, eine Überfahrt liegt dann bei 314 statt 205 Kronen, also etwa 42 Euro.

Alternativlos für Landweg nach Schweden

Die Großer-Belt-Brücke («Storebæltsbroen») verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland. Wer mit dem Auto ohne Fährpassage, sondern nur übers Land in Richtung Kopenhagen und weiter nach Schweden fährt, muss die 18 Kilometer lange Querung über den Großen Belt passieren.