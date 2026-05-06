Die Briten wollen wieder mehr große Sportevents austragen und auch erneut Olympia veranstalten. Kommt es zu einem Duell mit Deutschland um die Gastgeber-Rolle?

London (dpa) – Im Bewerber-Rennen um Olympia könnte Deutschland bald weitere starke Konkurrenz bekommen. Die Regierung in Großbritannien befindet sich derzeit in «Gesprächen über die Unterstützung potenzieller Bewerbungen» für die Olympischen und Paralympischen Spiele in den 2040er-Jahren, wie mehrere britische Medien unter Berufung auf das Ministerium für Kultur, Medien und Sport berichten.

Im Rahmen erster Untersuchungen würden dabei «Schlüsselfaktoren wie potenzielle Kosten, der sozioökonomische Nutzen und die Erfolgsaussichten» bewertet, heißt es vom Ministerium laut BBC.

Demnach will das Vereinigte Königreich künftig zum bevorzugten Austragungsort für große Sportveranstaltungen werden. Den Plänen zufolge erwägt die Regierung dafür auch ein härteres Vorgehen gegen den Weiterverkauf von Tickets – etwa bei der Fußball-EM 2028 im eigenen Land. Der nicht autorisierte Weiterverkauf könnte damit künftig strafbar werden.

Konkurrenz für Deutschland?

In Deutschland gibt es bereits konkrete Pläne für eine Olympia-Bewerbung. In der nationalen Vorauswahl konkurriert Berlin mit München, Hamburg sowie der Region Rhein-Ruhr mit Köln als Zentrum um den Zuschlag. Am 26. September entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund, welcher Kandidat dem Internationalen Olympischen Komitee für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 vorgeschlagen wird.

Zuletzt fanden in Großbritannien 2012 Olympische Spiele statt, damals in London. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan befürwortete der BBC zufolge bereits eine Olympia-Bewerbung der britischen Hauptstadt.

International haben bereits Katar und Indien starkes Interesse an Olympischen Spielen ab 2036 signalisiert. In Europa werden bisher Istanbul, Budapest und womöglich Madrid als Rivalen einer deutschen Bewerbung gehandelt. 2028 finden die Sommerspiele in Los Angeles statt, vier Jahre später ist das australische Brisbane Gastgeber.