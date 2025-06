Grönlands Nationalmannschaft siegt in Flensburg

Auf dem erhofften Weg in einen internationalen Fußballverband sammelt das Nationalteam Grönlands Spielpraxis in Deutschland. Das Ergebnis ist für die Auswahl der größten Insel der Erde zweitrangig.

Flensburg (dpa) – Grönlands Fußball-Nationalmannschaft hat in Deutschland ein Freundschaftsspiel bestritten – gegen eine Auswahl der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Die Begegnung in Flensburg endete mit einem 4:3-Erfolg, hatte aber längst nicht nur eine sportliche Bedeutung.

Das von US-Präsident Donald Trump umworbene Grönland liegt geografisch betrachtet auf dem nordamerikanischen Kontinent, gehört politisch aber ebenso wie die Färöer-Inseln zum Königreich Dänemark.

Grönland hofft auf Verbandsaufnahme

Offizielle Länderspiele können die Grönländer noch nicht bestreiten, weil sie kein Mitglied in einem internationalen Fußballverband sind. Der grönländische Fußballverband Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK) hofft aber, dass sich daran etwas ändert: Er arbeitet darauf hin, 42. Mitglied im Kontinentalverband Nord- und Mittelamerikas und der Karibik (Concacaf) zu werden. Einen entsprechenden Aufnahmeantrag dazu hat KAK im Mai 2024 eingereicht.

Bis eine Entscheidung gefallen ist, muss das Team des aus Dänemark stammenden Trainers Morten Rutkjaer auf anderem Weg Spielpraxis suchen. Für eine Woche ist die Mannschaft nach Skaerbaek im deutsch-dänischen Grenzgebiet gereist. Bereits am Dienstag gab es ein 1:1 gegen das Reserveteam des dänischen Pokalfinalisten Silkeborg IF. Eine Partie gegen den deutschen Landesligisten TSV Kropp steht nach Verbandsangaben noch an.

Länderspiel-Charakter, ohne offizielles Länderspiel zu sein

Den Kontakt zu der dänischen Minderheit in Deutschland hatte ein gemeinsamer Bekannter in Silkeborg vermittelt. «Das Besondere an dem Spiel ist ja, dass es Länderspiel-Charakter hat, obwohl dies kein offizielles Länderspiel ist», sagte der Teammanager der Auswahl von Sydslesvig, Kaj Andersen.

Seine Mannschaft setzt sich aus Spielern aus Flensburg, Schleswig und Umgebung zusammen. Die meisten von ihnen spielen in der Landesliga oder Verbandsliga.