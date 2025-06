Grenzkontrollen: Bundespolizei Trier stellt 67 Kilogramm Drogen sicher

Vorausgegangen war die Kontrolle einer 39-jährigen Britin, welche als Fahrerin eines Kleintransporters aus Belgien einreiste. Die Drogen befanden sich abgepackt in mehreren Taschen im Kofferraum des Fahrzeugs.



Die Beschuldigte wurde am Freitagmorgen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Zollfahndung in Kaiserslautern übernommen.



Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizei Trier, die Kontrolleinheit Verkehrswege Bitburg, das Zollfahndungsamt Kaiserslautern sowie die Staatsanwaltschaft Trier.



