Grenzkontrolle: Bundespolizei verhindert Kindesentziehung

Im Rahmen der Grenzkontrollen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Pfingstsonntag auf der BAB 64 eine 19-jährige Rumänin fest.

Die junge Mutter wird in Frankreich wegen Kindesentziehung gesucht.



Ihr wird vorgeworfen, ihre beiden Kinder der Obhut einer Pflegeeinrichtung entzogen zu haben. Zudem soll es zu kindeswohlgefährdendem Verhalten gekommen sein.



Die Gesuchte reiste zuvor als Fahrerin eines PKW aus Frankreich über Luxemburg ins Bundesgebiet ein. Neben ihr und ihren beiden ein- und dreijährigen Kindern befanden sich noch zwei weitere rumänische Staatsbürger in dem Fahrzeug.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 19-Jährige und ihre Kinder dem Jugendamt übergeben; die beiden Mitfahrer auf freiem Fuß belassen. Eine Klärung der weiteren Verfahrensweise erfolgt vonseiten des Jugendamtes mit den französischen Behörden.



