Graffiti-Sprayer gestellt

Aufgrund eines Bürgerhinweises nahm die Bundespolizei Trier in Zusammenwirken mit der Polizei Trier und Schweich am Donnerstagabend im Bereich des Bahnbetriebswerkes Trier zwei Graffiti-Sprayer fest.





Die Gruppe, bestehend aus drei Personen, versuchte beim Erkennen der Streifen zu flüchten. Zwei der Täter, ein 31-jähriger Portugiese und ein 34-jähriger Luxemburger, konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die dritte Person ist zurzeit weiterhin flüchtig.



Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 50 qm an einem abgestellten Zug festgestellt. Zudem wurden mehrere Sprühdosen und drei Warnwesten aufgefunden und sichergestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Bei einer Durchsuchung der Personen wurden eine Kamera und ein Fahrzeugschlüssel eines Peugeot Kastenwagens aufgefunden. In diesem befanden sich weitere Graffiti-Utensilien.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer an ihre Wohnanschrift entlassen.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell