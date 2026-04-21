Trier
Graffiti an zwei Zügen im Bahnbetriebswerk Trier
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 60 qm. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 17. und 20. April 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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Trier (ots) -

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 60 qm.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 17. und 20. April 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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