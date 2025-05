Florenz (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens würde Thomas Müller gerne als zukünftigen Teamkollegen beim italienischen Traditionsclub AC Florenz sehen. «Ich glaube, die fußballverrückten Fans in Italien würden ihn mit Kusshand empfangen. Die Toskana ist sehr schön. Gutes Essen, lieber Thomas, viel Sonne. Also, es würde sich sicherlich lohnen für dich das Abenteuer», sagte Gosens dem TV-Sender RTL/ntv.

Für Müller ist zum Saisonende beim FC Bayern nach fast 25 Jahren im Club und 13 deutschen Meisterschaften Schluss, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Über seine Zukunft hat der Routinier noch nicht entschieden.

Als Leistungsträger etabliert

Gosens ist seit 2024 von Union Berlin an Florenz ausgeliehen. Wie der «Kicker» berichtete, greift im Sommer eine Kaufpflicht, nachdem der 30-Jährige 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele absolviert hat. Demnach überweist die Fiorentina 7,5 Millionen Euro an Union. In Florenz hat sich Gosens mit sechs Toren und neun Vorlagen in 39 Pflichtspielen als Leistungsträger etabliert, mit dem Club steht er auch im Halbfinale der Conference League. Am heutigen Donnerstag steht das Rückspiel gegen Betis Sevilla an.