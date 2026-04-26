Die Normen für die Europameisterschaften haben Deutschlands Top-Schwimmer schon lange geknackt. In Berlin sorgen sie für internationale Aufmerksamkeit.

Berlin (dpa) – Freistil-Spezialistin Isabel Gose hat sich bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin als Titelsammlerin betätigt. Die Magdeburgerin schwamm über 200, 400, 800 und 1500 Meter jeweils zu Gold und war damit die erfolgreichste Teilnehmerin. Gose hat damit wie 100-Meter-Brust-Weltmeisterin Anna Elendt (Frankfurt) 15 Meistertitel auf ihrem Erfolgskonto.

Internationale Rekorde wurden in diesem Jahr nicht erzielt. Immerhin verbesserte Melvin Imoudou über 50 Meter Brust die nationale Bestmarke. Der Potsdamer schlug nach 26,57 Sekunden an und verbesserte damit seine eigene Zeit aus dem Jahr 2024 um fünf Hundertstelsekunden.

Die Meisterschaften waren ein wichtiger Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften vom 31. Juli bis 16. August in Paris. Dort wird ein starkes deutsches Aufgebot erwartet. Titelchancen wird es auf den langen Freistilstrecken besonders bei den Männern geben, wo deutsche Schwimmer derzeit das Weltniveau entscheidend mitbestimmen.