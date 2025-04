Wiesbaden/Mainz (dpa) – Das «goEast»-Festival mit mittel- und osteuropäischen Filmen feiert sein 25-jähriges Bestehen. Das vom Deutschen Filminstitut & Filmmuseum ausgerichtete Kinoereignis bietet nach Angaben der Veranstalter vom 23. bis 29. April Filmerlebnisse in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Gießen.

44 Spiel- und Dokumentarfilme konkurrieren um die «goEast»-Hauptpreise, die am 29. April in Wiesbaden vergeben werden sollen. Bereits am 26. April läuft in Hessens Landeshauptstadt Margarethe von Trottas Film «Rosa Luxemburg» mit einem anschließenden Gespräch mit der anwesenden Regisseurin. «goEast» zeigt Klassiker, Stummfilme, neue Streifen sowie Projekte noch in der Entwicklung aus etlichen Ländern.

