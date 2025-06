Gleitschirmflieger verfängt sich in Oberleitung

Weil er sich in der Höhe verschätzte, verfing der 36-Jährige sich mit seinem Gleitschirm in der Oberleitung der Bahnstrecke Saarburg - Trier und blieb dort hängen. Glücklicherweise konnte der Mann sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien und blieb unverletzt.

Nach erfolgter Erdung des betroffenen Bereiches wurde der Gleitschirm von der Feuerwehr Schoden aus der Oberleitung entfernt.



Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizei Trier, die Polizei Saarburg, das DRK und die Feuerwehren Saarburg und Schoden.



